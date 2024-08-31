انتخابات أمريكا.. ترامب وهاريس يتبنيان رؤيتين مختلفتين حول تغير المناخ

كتبت ريم عبد الحميد

رصدت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية تناقض رؤيتى كلا من دونالد ترامب وكامالا هاريس فيما يتعلق بكيفية التعامل مع تغير المناخ مع ضمان إمدادات موثوقة للطاقة، وقالت إن أيا من المرشحين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 لم يقدم الكثير من التفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.

وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن هاريس، وخلال خطاب قبولها الترشيح فى المؤتمر الوطنى للحزب الديمقراطى، تحدثت بإيجاز عن تغير المناخ فى إطار حديثها عن أن الحريات الأساسية على المحك فى الانتخابات، بما فى ذلك حرية تنفس هواء نظيف وشرب مياة نظيفة والعيش بدون التلوث الذى يشعل أزمة المناخ.

وبصفتها نائبة للرئيس الأوكريكى، أدلت هاريس بتصويت حاسم فى قانون خفض التضخم، وهو قانون المناخ التاريخى للرئيس جو بايدن الذى تمت الموافقة عليه بأصوات الديمقراطيين. وعندما كانت عضوا لمجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، كانت هاريس من أوائل الرعاة لما يسمى بالصفقة الخضراء الجديدة، وهى سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تحول الولايات المتحدة سريعا إلى الطاقة الخضراء بشكل كامل، وهو المقترح الذى يدعمه الجناح التقدمى فى الحزب الديمقراطى.

أما ترامب، فقد قاد صيحات " نقب يا عزيزى نقب"، لدعم التنقيب عن النفط، وتعهد خلال خطاب قبوله الترشيح فى مؤتمر الحزب الجمهورى بالتخلى عما أسماه الخدعة الخضراء الجديدة لإدارة بايدن. وتعهد ترامب بتعزيز إنتاج الوقود الحفرى مثل النفط والغاز الطبيعى والفحم وإلغاء أجزاء رئيسية من قانون المناخ الصادر عام 2022.

وقال ترامب خلال المؤتمر الذى عقد الشهر الماضى فى مدينة ميلووكى، "إننا لدينا أسفل أقدامنا ذهب سائل أكثر من أى بلد آخر..إننا بلد لديه الفرصة لجنى ثروة هائلة من طاقته".

وتصف جماعات البيئة، التى تدعم هاريس إلى حد كبير، نائبة الرئيس بأنها بطلة مناخية مجربة، ستواجه شركات النفط الكبرى وتبنى على إرث بايدن التاريخ فى المناخ، بما فى ذلك السياسات التى تدعم السيارات الكهربائية والحد من التلوث المسبب للاحتباس الحرارى والناجم عن محطات الطاقة التى تعمل بالفحم.

ويرد الجمهوريون على ذلك بأن بايدن وهاريس أمضيا أربع سنوات فى تبنى إجراءات عقابية تستهدف شركات الطاقة الأمريكية فى الوقت الذى قدموا فيه تخفيضات ضريبية كريمة للسيارات الكهرائية وغيرها من الاولويات الخضراء التى تكلف دافعى الضرائب المليارات.