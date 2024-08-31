تذكرة سفر مجانية مدي الحياة هدية مصر للطيران احتفالا بمولود جديد على طائرتها

كتب محمود عبد الغني

أهدت مصرللطيران الناقل الوطني المصري لمولود جديد علي متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلي دوالا بالكاميرون تذكرة سفر مجانية مدي الحياة، حيث وضعت راكبة كاميرونية الجنسية طفلها على متن طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم MS887 بطائرة من طراز B737-800 والمتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار دوالا الدولي بالكاميرون.

وقالت مصر للطيران في بيان لها، إن طاقم الرحلة قام بمساعدة الراكبة التي وضعت مولودها أثناء الرحلة، وفور الانتهاء من عملية الوضع داخل الطائرة، أُجري طاقم الرحلة كافة الإسعافات الأولية الضرورية للأم والمولود.

وهبطت طائرة مصر للطيران اضطراريا بمطار الكُفـرة الدولي (جنوب ليبيا)، حيث تم التنسيق مع السلطات الليبية بالمدينة لاستقبال حالة الولادة ونقلها إلى مستشفي الكُفرة لمتابعة حالتها ورعايتها.

وأكملت رحلة مصرللطيران طريقها إلي مطار دوالا بالكاميرون وذلك بعد الاطمئنان على صحة السيدة الكاميرونية وطفلها وتلقيهما الرعاية الصحية الكاملة.



