تداول 13 ألف طن و800 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع و800 شاحنة و200 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع و410 شاحنة و102 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع و390 شاحنة و98 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express فيما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس ، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة Alcudia Express ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و290 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الاربع كوين نفرتيتي ، بريدج، أور وآيلة .



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1810 ركاب بموانيها.