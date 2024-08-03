حملة إشغالات مكبرة بشوارع باريس وسعد زغلول والساحة بحى غرب شبين الكوم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الجهود بنطاق الوحدات المحلية لتحقيق الانضباط العام للشارع لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والمتابعة المستمرة في هذا الشأن للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وشنت اليوم هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة إشغالات مكبرة بنطاق الحى لرفع وإزالة التعديات المخالفة وذلك بشوارع سعد زغلول والساحة وباريس أسفرت عن رفع 125 إشغال طريق وتحرير 85 محضر إشغال و25 محضر بيئة ، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتحقيق الانضباط العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتسهيل الحركة المرورية وإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضاري.



