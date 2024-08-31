بعد مناقشة وزارة البيئة خطة الحفاظ على طائر صقر الغروب.. 9 معلومات عنه

كتبت منال العيسوي

ناقشت وزارة البيئة مسودة الخطة الوطنية للحفاظ على طائر صقر الغروب، وهى الخطة المنبثقة من الخطة الموحدة لحماية طائر صقر الغروب عالمياً، تلك التي تم إصدارها من قبل اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة ضمن الجهود العالمية لحماية التنوع البيولوجي ودعم سبل استدامته.



خلال هذا التقرير نرصد 9 معلومات حول تفاصيل اتفاقية الحفاظ علي الأنواع المهاجرة وعلاقتها بطائر صقر الغروب



1-اتفاقية الأنواع المهاجرة هى معاهدة بيئية للأمم المتحدة، وتعد الاتفاقية العالمية الوحيدة المتخصصة في الحفاظ على الأنواع المهاجرة، وموائلها وطرق هجرتها كما تعتبر منصة عالمية للحفاظ على الحيوانات المهاجرة وموائلها واستخدامها المستدام من خلال خطط العمل، و تجمع بين الدول التي تمر عبرها الحيوانات المهاجرة في مسار هجرتها ، وكذلك دول النطاق.



2-من اهم المعلومات المتعلقة باتفاقية الحفاظ علي الأنواع المهاجرة، أنها تضع الإطار القانوني لتدابير الحفاظ دوليًا لضمان تكامل الجهود .



3- تعد أيضا مذكرة التفاهم الخاصة بالحفاظ على الطيور الجارحة المهاجرة في أفريقيا، واحدة من العديد من الأدوات التي تعمل تحت مظلة اتفاقية الأنواع المهاجرة، من أجل تعزيز الإجراءات الدولية لحماية الطيور الجارحة المهاجرة في جميع أنحاء نطاقها لتعزيز سبل استدامتها.



4-أما طائر صقر الغروب فهو من الطيور المهددة بالانقراض بسبب تدهور مواطنها الطبيعية.



5- يعيش طائر صقر الغروب في مناطق واسعة من شمال شرق إفريقيا وجنوب شبه الجزيرة العربية.



6-يتواجد طائر صقر الغروب في مصر بمناطق مختلفة بالمحميات الطبيعية.



7- طائر صقر الغروب يوجد بكثره فى محمية وادي الجمال ومحمية الصحراء البيضاء.



8-طائر صقر الغروب يفضل التكاثر في المناطق الصخرية والشواطئ البحرية، حيث تستفيدة من تضاريس البيئة الطبيعية.



9-تعمل اتفاقية الحفاظ علي الأنواع المهاجرة علي حماية طائر صقر الغروب.

جدير بالذكر أن الحفاظ علي التنوع البيولوجي و دعم سبل استدامته لم يعد رفاهية بل محور أساسي للعمل بوزارة البيئة.