انطلاق "يوم السرد القرآنى" فى شمال سيناء بمشاركة واسعة من التلاميذ.. فيديو

شمال سيناء - محمد حسين

استقبلت اليوم لجان شئون القرآن الكريم بمنطقة شمال سيناء الأزهرية المشاركين من التلاميذ في فعالية "يوم السرد القرآني".

ونقل تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لقيام اللجان في الاستماع إلى التلاميذ حفظة القرآن الكريم في مكاتب التحفيظ بمدينة العريش ومدينة بئر العبد.

يأتي ذلك في إطار إعلان الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية عن "يوم السرد القرآني"، حيث يُطلب من التلميذ تسميع القرآن الكريم كاملاً في يوم واحد، يشارك في هذه الفعالية 6251 طالبًا من 27 محافظة، يتم تسميعهم على مدار اليوم.

وأكد الدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، أن أهداف هذا اليوم تتمثل في تمكين التلاميذ من حفظ القرآن الكريم، وتدريبهم على مراجعة أكبر قدر ممكن من الآيات في يوم واحد، بالإضافة إلى بث روح التنافس بين التلاميذ وتشجيعهم على الوصول إلى مستويات عالية من الحفظ. وأوضح سلامة أن الاستعداد لهذا اليوم يتم عبر سرد جميع الأجزاء المحفوظة تدريجيًا حتى يتمكن التلميذ من ختم القرآن الكريم في يوم واحد.

شدد سلامة على ضرورة توفير بيئة مناسبة للتلاميذ أثناء السرد، والذي سيُجرى يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024. يبدأ السرد بعد صلاة الفجر أو في أي وقت يناسب مكتب التحفيظ. يتم متابعة الحدث عبر مديرين وموجهي شئون القرآن الكريم، وتوثيقه من خلال مقاطع الفيديو والصور والبث المباشر.







