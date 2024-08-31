الاحتلال الإسرائيلي يصيب طفلا وشابا بالرصاص الحي في جنين ورام الله

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أصيب طفل وشاب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/، في مدينة جنين وبلدة "بيت ريما" شمال غرب رام الله.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إشارتها إلى أن طواقمها في جنين نقلت طفلا مصابا بالرصاص الحي في الرأس إلى المستشفى.

كما أفادت (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 34 عاما بشظية رصاصة في القدم، ونقل على إثرها إلى المستشفى.