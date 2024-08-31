استكمال رصف طريق القوصية - بنى إدريس- بنى صالح - بنى هلال بطول 6,6 كم

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه جاري استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية لإعادة رصف طريق القوصية - بني ادريس- بني صالح - بني هلال بطول 6,6كم، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية لتسهيل النقل والانتقال بمعدلات أمان وسلامة عالية والمساهمة في تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن رفع كفاءة وتطوير الطرق يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين موجهاً رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة لأية أعمال رصف تتم في نطاقهم للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لها بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وتسهيل الحركة المرورية كما أنها تعكس المظهر الحضارى للمحافظة.

من جانبه، أشار أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، إلى إنه بناءاً على توجيهات محافظ أسيوط جاري استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية لإعادة رصف طريق القوصية – بني ادريس – بني صالح – بني هلال بطول 6.6 كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية الموحدة لمركز القوصية لافتاً إلى متابعته الأعمال برفقه المهندس أسامه أحمد مدير مشروع الرصف التابع للمحافظة ،وصالح البارودي ومحمد عبدالحميد نائبي رئيس المركز، والمهندس محمد عبدالناصر مسئول مديرية الطرق.

وأوضح رئيس مدينة القوصية، أهمية رصف هذه الطريق الذي يربط بين الطرق الرئيسية بين القرى ويساهم في تكامل الخطط الرامية إلى تكوين شبكات طرق متطورة في المركز تتيح الفرص للاستثمارات المختلفة بشتى المجالات فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم وتحقيق السيولة المرورية والبدائل للطرق الرئيسية.