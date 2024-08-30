محافظ أسيوط يوجه بسرعة إنهاء ملفات التصالح على مخلفات البناء وتقنين الأراضى

أسيوط - هيثم البدرى

شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم فى تقديم الخدمات الحكومية بشكل ميسر، مشيرًا إلى ضرورة دفع وتيرة العمل لزيادة معدلات الأداء وإنهاء ملفى تقنين أراضى أملاك الدولة والتصالح فى مخالفات البناء فى أسرع وقت ممكن خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الملف وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى المراكز التكنولوجية بها لمتابعة سير العمل فى المراكز التكنولوجية وأخر مستجدات الملفات الهامة، وبحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة.



وأوضح محافظ أسيوط ،أهمية دور المراكز التكنولوجية المنوط بها فى تسهيل الإجراءات للمواطنين والعمل على تحسين وتطوير الأداء بتلك المراكز مع الإلتزام بالشفافية والكفاءة وتدقيق البيانات واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة فى هذه الملفات الهامة لافتاً إلى بذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق للتغلب على أى معوقات قد تظهر وضمان تقديم خدمات حكومية متميزة تلبى تطلعات المواطنين وتضمن حصول الدولة على حقوقها وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.



وأكد المحافظ، على ضرورة التصدى بكل حزم تجاه القيام دون تهاون أو تقاعس أو محاباة لأى أعمال مخالفة بناء جديدة وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد وفقاً لتقارير المتغيرات المكانية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات المنظمة لذلك لافتاً إلى ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية بشكل دورى والتعامل حيال كافة المخالفات التى ترصدها وتضمينها بأعمال موجة الإزالات موجهاً بتقديم تقارير دورية حول العمل بالمراكز التكنولوجيا أولاً بأول.