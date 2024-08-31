أدنى مستوى منذ عام 1969.. انخفاض كبير فى عدد المواليد باليابان

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أظهرت بيانات يابانية حكومية، أن عدد المواليد فى اليابان، وكذلك المواطنين اليابانيين المقيمين فى الخارج، انخفض بنسبة 5.7 % فى الفترة من شهر يناير وحتى يونيو الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ووصل إلى مستوى قياسى بلغ 350074 مع استمرار انخفاض عدد الزيجات.

وذكرت البيانات الأولية لوزارة الصحة - وفق ما نقلته صحيفة/جابان تايمز/اليابانية اليوم/السبت/- أن إجمالى المواليد بلغ 350 ألف مولود، وهو أدنى مستوى فى الفترة من يناير إلى يونيو منذ توفر البيانات القابلة للمقارنة فى عام 1969.

وأشارت الوزارة إلى أنه إذا استمر الاتجاه التنازلي، فقد ينخفض عدد المواليد للعام بأكمله، باستثناء الأجانب، إلى أقل من 700 ألف لأول مرة، وانخفض عدد الأزواج الذين عقدوا قرانهم فى العام حتى يونيو 2024 بنسبة 1.8 فى المائة عن العام السابق ووصل إلى 491462.

وفى الفترة المكونة من ستة أشهر من يناير وحتى يونيو، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 1.8 فى المائة ووصل إلى 811819، مما أدى إلى انخفاض طبيعى فى عدد السكان بلغ 461745.

وقد يؤدى انخفاض عدد السكان إلى انهيار الشركات والخدمات الحكومية المحلية بسبب نقص العمال والمستهلكين وقد يؤثر هذا الاتجاه أيضًا بشدة على أنظمة الضمان الاجتماعى، مثل الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية.

وتعهدت الحكومة، التى تعتبر الفترة الحالية الممتدة حتى أوائل ثلاثينيات القرن الحادى والعشرين الفرصة الأخيرة لعكس اتجاه انخفاض معدلات المواليد فى البلاد، بتنفيذ "تدابير غير مسبوقة" لمعالجة هذه القضية.