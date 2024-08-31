اليابان تحتج على دخول سفينة مسح صينية إلى مياهها الإقليمية

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أعلنت اليابان أنها تقدمت باحتجاج للصين بعد أن دخلت سفينة مسح تابعة للبحرية الصينية المياه الإقليمية قبالة جزرها الجنوبية الغربية، اليوم /السبت/.



وبحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فإنه بعد أقل من أسبوع من احتجاج طوكيو الشديد على خرق طائرة عسكرية صينية المجال الجوي للبلاد، قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها احتجت مرة أخرى لدى الصين، وأعربت عن قلقها الشديد بشأن عبور السفينة اليوم عبر القنوات الدبلوماسية.



وأوضحت الوزارة أن السفينة شوهدت وهي تدخل المياه الإقليمية غرب جزيرة كوتشينوراب حوالي الساعة السادسة صباحًا، بالتوقيت المحلي، وغادرت المياه جنوب غرب جزيرة ياكوشيما حوالي الساعة 7:53 صباحًا، مشيرة إلى أن قوة الدفاع الذاتي البحرية أرسلت كاسحة ألغام وطائرة دورية لمراقبة السفينة الصينية.

ويمثل هذا الدخول العاشر لسفينة مسح صينية إلى المياه اليابانية قبالة محافظة كاجوشيما منذ نوفمبر 2021.. وغالبًا ما تُستخدم سفن المسح لإجراء أبحاث حول التضاريس تحت الماء من أجل الملاحة البحرية.



ويأتي ذلك بعد أن أكدت اليابان يوم /الاثنين/ الماضي للمرة الأولى أن طائرة استطلاع عسكرية صينية دخلت المجال الجوي الياباني فوق المياه في بحر الصين الشرقي قبالة جزر في محافظة ناجازاكي الواقعة جنوب غرب البلاد.



وخلال السنوات الأخيرة، تكرر دخول السفن الصينية إلى المياه الإقليمية اليابانية في بحر الصين الشرقي حول الجزر المعروفة باسم "سينكاكو" في اليابان و"دياويو" في الصين، والتي تسيطر عليها اليابان منذ عام 1972، وتطالب بها الصين.