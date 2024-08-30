وزارة الصحة تكشف 9 آليات لمواجهة الإجهاد الحرارى أبرزها شرب السوائل بكثرة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الآليات الخاصة بمواجهة الإجهاد الحرارى وضربات الشمس والتى تتضمن:

1- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة.

2- ارتدي ملابس قطنية خفيفة.

3- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي.

4- تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة.

5- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة (من الساعة 2 ظهرًا إلى 4 مساءً).

6- احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء.

7- شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ.

8- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار.

9- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويل.