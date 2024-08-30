مفتى الجمهورية يشارك باحتفالية العيد القومى للقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور أسامة فخري فكري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، بديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها، والدكتور رضا فرحات، والدكتور علاء عبد الحليم، والمستشار عدلي حسين محافظي القليوبية السابقين، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية السابق، وذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ 156 للمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح القصاص مدير امن القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين سكرتير عام المحافظة، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، واللواء طارق ماهر رئيس مجلس مركز ومدينة بنها، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها على الهواء مباشرة من التليفزيون المصري بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والامنية بالمحافظة.

وأناب الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور أسامة فخري فكري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم لحضور احتفال محافظة القليوبية بالعيد القومي وأداء خطبة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة بنها، اليوم الجمعة 30 أغسطس، وأداء خطبة الجمعة بعنوان: أفتان أنت يا معاذ؟.

وأوضحت محافظة القليوبية، أنه سيتم عقد لقاء مع الأئمة بالمحافظة، ثم يتم التوجه لأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، والتى سيتم نقل شعائرها على الهواء مباشرة من التليفزيون المصري، بحضور عدد من المحافظين السابقين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، يعقبها افتتاح معرض دار المعارف في مكتبة منار القليوبية بمنطقة الفلل ببنها، وكذلك رفع ساري حديقة شارع العلم بشارع فريد ندا، وايضا الموقع المقترح لمسجد مصر.



ويعقب ذلك تسليم عدد من الفتيات اليتيمات الأجهزة الكهربائية لإتمام حفلات الزفاف الخاصة بهن، ثم حضور عرض رياضي بالأعلام.

وتحتفل محافظة القليوبية بعيدها القومي فى الـ 30 من شهر أغسطس من كل عام، والذى يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتى تعد من أهم معالم المحافظة السياحية.

ومحافظة القليوبية هى إحدى محافظات مصر وعاصمتها مدينة بنها، وتقع محافظة القليوبية بمنطقة شرق النيل عند رأس الدلتا ويحدها من الجنوب محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة وشمالاً محافظتا الدقهلية والغربية وشرقاً محافظة الشرقية وغربا محافظة المنوفية، وتعدّ محافظة القليوبية المحافظة الثالثة في إقليم «القاهرة الكبرى» بالإضافة إلى محافظات: القاهرة والجيزة.







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