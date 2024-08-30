اليوم السابع
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مصادر فلسطينية: 16 شهيدا منذ فجر اليوم فى غارات إسرائيلية على غزة

الجمعة، 30 أغسطس 2024 11:00 ص
مصادر فلسطينية: 16 شهيدا منذ فجر اليوم فى غارات إسرائيلية على غزة الوضع في غزة
كتب محمد شعلان

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أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط 16 شهيدا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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