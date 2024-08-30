محافظ أسيوط يتفقد كورنيش النيل ومرسى العبارات النهرية بمدينة أبوتيج

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، كورنيش النيل ومرسى العبارات بمدينة أبوتيج ضمن الجولات الميدانية لتفقد المشروعات ومتابعة العمل بالقطاعات والمرافق المختلفة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والأحياء .

رافق المحافظ خلال الجولة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وبدأ محافظ أسيوط ،جولته سيراً على الأقدام من حديقة ناصر إلى كورنيش النيل حيث وجه برفع كفاءة وتطوير وتجميل من إنارة ورصف وتشجير ورفع المخلفات بطول طريق كورنيش النيل مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات وتوفير متنفس للمواطنين الشكل اللائق.

وتوجه المحافظ إلى مرسى العبارات النهرية بأبو تيج للاطمئنان على سير العمل على أرض الواقع بمحطة المشروع التابع للمحافظة ومدى تقديم الخدمات للمواطنين والمترددين واستمع لشرح تفصيلي عن أعداد المعديات والعبارات الجاهزة للعمل وحجم الأعطال مشدداً على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات وتكثيف أعمال الفحص الشامل لكل وحدة قبل تحركها في المياه حفاظاً على أرواح المواطنين والعاملين وسلامة المركبات وحتى تتمكن تلك الوحدات من أداء مهامها بكفاءة وأمان.

والتقى المحافظ؛ المواطنين واستمع إلى طلباتهم كما التقى العاملين بالموقع وحثهم على بذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل والحفاظ على العبارات النهرية.

