محافظ أسيوط يتفقد حديقة ناصر بأبو تيج للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، حديقة ناصر بأبو تيج للاطمئنان على تقديم الخدمات للزائرين والمترددين ومدى انتظام سير الأعمال على أرض الواقع ضمن جولاته الميدانية المستمرة على كافة القطاعات بالمراكز والأحياء.

رافقه خلال الجولة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ويسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

حيث تفقد المحافظ متحف حديقة ناصر موجهاً بتطوير المتحف وتفقد الحديقة التي تحتوي على العديد من الحيوانات الأليفة مثل (النعام، كبش الأرو، العصافير، النسانيس،) وغيرها فضلاً عن قاعة وبوفية بالحديقة ومرسى الحديقة.

ووجه محافظ أسيوط، مسئولي الحديقة ورئيس المركز يتطوير المتحف والعمل على استغلال المساحات غير المستغلة والاستفادة من الإمكانات المتاحة وتنمية الموارد بالحديقة فضلاً عن العمل على توفير سبل الراحة و الترفيه لزوار الحديقة وفقاً للإمكانات المتاحة.

والتقى المحافظ؛ بالمواطنين المتواجدين بالحديقة واستمع لشكواهم ومقترحاتهم لتطوير الحديقة وعن مدى رضاهم بالخدمات المقدمة داخل الحديقة.