كينيا تسجل أول إصابة بجدرى القرود فى العاصمة نيروبى

وكالات

أكدت وزارة الصحة فى كينيا، اليوم ، اكتشاف أول حالة إصابة من فيروس جدرى القرود فى العاصمة نيروبي، موضحة أنها تتعلق بمسافر يخضع حاليًا للحجر الصحى.

أشارت وزارة الصحة الكينية إلى أنه بعد اكتشاف حالة الإصابة هذا؛ يرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 3 حالات.

وأوضحت أن المريضة، وهى امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا وصلت من أوغندا قبل أسبوع، معزولة فى مستشفى فى نيروبى وحالتها مستقرة.

ويمثل هذا أول تفشى للمرض فى نيروبي، التى يبلغ عدد سكانها 4.4 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2019.

وتعافى مريضان آخران وخرجا من المستشفيات بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية والشرقية ويخضع سبعة عشر مخالطًا للمراقبة الدقيقة، وسلطت وزارة الصحة الكينية الضوء على هذه الحالة كدليل على إدارتهم الفعالة للمرض.

ويتم اختبار سبع عينات بحثًا عن فيروس جدرى القرود، الذى يمكن أن ينتقل من الحيوانات المصابة إلى البشر وينتشر من إنسان إلى إنسان من خلال الاتصال الوثيق وتشمل الأعراض الحمى وآلام العضلات وآفات الجلد، مع زيادة خطر الوفاة.