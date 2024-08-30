قبل غلق باب التقديم.. 50 فرصة عمل فى البوسنة والهرسك

كتبت آية دعبس

تواصل وزارة العمل ،تلقى طلبات التقدم على فرص عمل للمصريين ، بدولة البوسنة والهرسك ،في التخصصات التالية : 1 مهندس مدنى ، و8 عمال بناء، و 13 حداد مسلح، و22 نجار مسلح، و2 مبيض محارة ونقاش ، و 2 مبلط ، و2 مثبت وجهات ، وسيتم إجراء إختبار لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة .

وقالت الوزراة، إن الراتب بصل إلى 700 يورو شهرياً ،للمهن ،ما عدا المهندس الذى يحدد راتبه حسب الخبرة ، مع توفير مبيت مكيف للعمال ، ووجبات أثناء فترة العمل ، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل ، وتأمين طبى وإجتماعى، وتأمين صحى إضافى ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء ، ومدة العقد سنة وتجدد، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوى خبرات وكفاءات مهنية مع إمكانية دفع تكاليف السفر وتقسيطها من الراتب الشهرى بعد إستلام العمل على دفعات..وأن التقديم على فرص العمل مجاني،وبدون أي رسوم ،أو وسطاء ، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة" ..

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة هي : صورة من جواز سفر ساري ، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.

وكانت قد بدأت وزارة العمل، فى تلقى الأوراق يوم الأحد الماضى، الموافق 25 / 8 / 2024 ، ومن المقرر أن يتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة.



