وزارة العمل تعلن بدء تدريب مجانى فى مجال الطاقة الشمسية بمحافظة قنا

كتبت آية دعبس

افتتحت مديرية العمل بمحافظة قنا، برنامجًا تدريبيًا مجانيًا يهدف إلى تأهيل الشباب للعمل في مجال تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز مهارات القوى العاملة المحلية ، تجرى فعاليات البرنامج التدريبي بمركز التدريب المهني بقفط، ويأتي فى إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الشباب من الجنسين من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، والمساهمة في تقليل معدلات البطالة، وزيادة دخل الأسر، وتحسين مستوى المعيشة من خلال تشجيع الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة أو الانضمام إلى القطاع الخاص ، كما شهد البرنامج متابعة دقيقة للمستوى الفني والتقني للمتدربين، حيث قام المشاركون بتركيب وصيانة أنظمة شمسية نموذجية ، هذه الأنشطة أظهرت تطورًا ملحوظًا في مهارات المتدربين، مما يؤهلهم للعمل في شركات الطاقة المتجددة سواء داخل المحافظة أو خارجها، أو حتى البدء بمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

وأشار أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، فى تقريره للوزارة ، إلى أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتأهيل الشباب على الوظائف المطلوبة في السوقين الداخلي والخارجي ، والتعامل مع هذا الملف من منطلق أدوات التطوير وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن،وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها إقتصاديًا.



وأوضح مدير المديرية أن الدورة التدريبية الحالية تركز على تدريب الشباب على التعامل مع أنظمة الطاقة الشمسية بدءًا من الأساسيات وحتى الوصول إلى مستوى متقدم يمكنهم من تنفيذ مشروعات احترافية مثل تركيب الأنظمة على الأسطح والمنشآت ، كما قدم المتدربين الشكر والتقدير لوزير العمل على اهتمامه بالشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال توفير برامج مجانية على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، ولهذه المبادرة التي وفرت لهم فرصة للتدريب ، مؤكدين أن هذه التجربة فتحت لهم آفاقًا جديدة في سوق العمل وساهمت في رفع مستوى مهاراتهم المهنية بشكل ملحوظ.



كما أعلنت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، عن استضافة فريق مبادرة 100 يوم صحة ، للكشف الطبي على المتدربات بمركز التدريب المهني ،المركز الثابت بورش التفصيل والخياطة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية ، ضمن حملة "100 يوم صحة " والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان وتهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية ، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الاصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات الأمراض المزمنة منها السكر والضغط ، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى الكشف الطبي على المصريين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره للوزارة، أن المبادرة تضمنت الكشف الطبي على المتدربات بورش التفصيل والخياطة،ومجموعة من الموظفين ، كما جرى تنظيم ندوة توعية من المتخصصين والفريق الطبي للتوعية بأهمية الفحص الذاتي و الإكتشاف المبكر للأورام ، وخدمات الصحة الإنجابية ، مثل تنظيم الأسرة وصحة المرأة و خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم نظمها مكتب العلاقات العامة بالمديرية ، كما أنه جرت عمليات الكشف وسحب العينات مجاناً من خلال فريق طبي متخصص ، بالتعاون مع مديرية الصحة ، تحت إشراف د. وليد فتحي عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد ، وحضور سحر فاروق مثقفة سكانية بمديرية الصحة ،إدارة الإعلام والتربية السكانية ،فريق التوعية والتواصل المجتمعي .