اليوم السابع
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سقوط أمطار غزيرة على المسجد النبوى بالمدينة المنورة.. فيديو

الجمعة، 30 أغسطس 2024 09:49 م
سقوط أمطار غزيرة على المسجد النبوى بالمدينة المنورة.. فيديو أمطار
كتب محمد جمال

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سقطت أمطار غزيرة على المسجد النبوى بالسعودية وسط تواجد الآلاف من المصلين.

تشهد عدة مناطق فى المملكة العربية السعودية، استمرارا لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدى إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة اليوم الجمعة، بحسب توقعات الأرصاد السعودية.

وأوضح المركز الوطنى للأرصاد، أن الأمطار ستكون على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والقصيم.

ولفت المركز إلى أنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران.







أمطار

المدينة المنورة

السعودية

مكه المكرمة




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