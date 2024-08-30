سقوط أمطار غزيرة على المسجد النبوى بالمدينة المنورة.. فيديو

سقطت أمطار غزيرة على المسجد النبوى بالسعودية وسط تواجد الآلاف من المصلين.
تشهد عدة مناطق فى المملكة العربية السعودية، استمرارا لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدى إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة اليوم الجمعة، بحسب توقعات الأرصاد السعودية.
منظر جميل 🌧️🤩😍— اســأل أهــل طـيـبـة 🇸🇦 (@ask__taibah) August 30, 2024
امطار غزيرة على #المسجد_النبوي #المدينة_المنورة
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وأوضح المركز الوطنى للأرصاد، أن الأمطار ستكون على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والقصيم.
ولفت المركز إلى أنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران.
شــاهــد :— المدينة لايف🕌 (@Medinah_Live) August 30, 2024
امطار على #المسجد_النبوي الان
اللهم صيبا نافعا
#امطار_المدينة#المدينة_المنوره pic.twitter.com/orQ5Up7xSg
المسجد النبوى
أمطار المدينة
أمطار المدينة المنور
أمطار على المدينة المنورة
أمطار المدينة المنورة
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