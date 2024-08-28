اليوم السابع
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شاهد الأمطار الغزيرة تسقط على المسجد النبوى بالمدينة المنورة

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 07:39 م
شاهد الأمطار الغزيرة تسقط على المسجد النبوى بالمدينة المنورة المسجد النبوى
محمد جمال

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شهد المسجد النبوى بالمدينة المنورة هطولا غزيرا للأمطار، ودعا الدفاع المدنى السعودى المواطنين إلى البقاء في مكان آمن، والابتعاد عن مجارى الأودية والسيول وتجمعات المياه، واتباع إرشادات السلامة؛ تفاديًا لأى مكروه ، وعدم المجازفة بالحياة.

يشار الى ان المركز الوطني للأرصاد أصدر إنذارات باللون الأحمر لكل من: (جازان، والباحة، وعسير، والمدينة المنورة ومكة المكرمة)، لحالة أمطار غزيرة تُصحَب برياح شديدة السرعة، وانعدام للرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، بالإضافة إلى صواعق رعدية تستمر حتى مساء اليوم فى محافظات عدة.







المسجد النبوى

المدينة المنورة

أمطار

السعودية

اليوم السابع بلس




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