شاهد الأمطار الغزيرة تسقط على المسجد النبوى بالمدينة المنورة

محمد جمال

شهد المسجد النبوى بالمدينة المنورة هطولا غزيرا للأمطار، ودعا الدفاع المدنى السعودى المواطنين إلى البقاء في مكان آمن، والابتعاد عن مجارى الأودية والسيول وتجمعات المياه، واتباع إرشادات السلامة؛ تفاديًا لأى مكروه ، وعدم المجازفة بالحياة.

المسجد النبوي عصر اليوم 😍

أمطار غزيرة ⛈️ ورياح شديدة 🌪️

والله جنة الدنيا 🤍 pic.twitter.com/wr5Hzp8Que — MADINAH 🕌 (@Yusuf_artist_) August 28, 2024

يشار الى ان المركز الوطني للأرصاد أصدر إنذارات باللون الأحمر لكل من: (جازان، والباحة، وعسير، والمدينة المنورة ومكة المكرمة)، لحالة أمطار غزيرة تُصحَب برياح شديدة السرعة، وانعدام للرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، بالإضافة إلى صواعق رعدية تستمر حتى مساء اليوم فى محافظات عدة.