زيارة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية لمستشفى سرس الليان العام

المنوفية - محمد فتحى

أجرى الدكتور محمد فوزى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الجمعة، جولة مفاجئة لمستشفى سرس الليان العام، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لضمان تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى كافة أنحاء المحافظة، وخلال جولته تفقد الدكتور فوزى، قسم الاستقبال والأقسام الداخلية والحضانات والعناية المركزة، يرافقه، الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجى، محمد يوسف مدير إدارة المتابعة الإدارية.

وشدد على ضرورة مراجعة النواقص من الأدوية من خلال التواصل مع مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، كما لاحظ أثناء المرور حاجة عناية الأطفال لبعض المستلزمات، وشدد على سرعة التواصل مع مسئول المستلزمات بالمديرية لسرعة توفيرها.

ووجه فوزى، مدير الصيانة لعمل حصر للتجهيزات غير الطبية وعمل تقرير بحالتها ومدى ملائمتها وإصلاح المكسور والتالف منها مع تكهين المتهالك وتشكيل إدارة الورش والصيانة بالمديرية لجنة من الصيانة العامة والصيانة الطبية للتوجه غدآ للمستشفى وعمل مراجعة شاملة وحصر لجميع الأعطال ومراجعة مقايسة السباكة الخاصة بالمستشفى.

وأكد على مدير المستشفى ضرورة الاستعداد بخطة لتوزيع التجهيزات الواردة من الوزارة خلال الأسبوع القادم على أن يتم توضيح أماكن التوزيع والاحلال مكان التجهيزات غير الصالحة للاستعمال فى إطار الحرص على الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات.

كما وجه الدكتور فوزى، الشكر لطاقم العمل بالمستشفى، بما فى ذلك مدير المستشفى والأطباء والطاقم الطبى، لحصول المستشفى على تقييم الأعلى فى الجودة ولجهودهم وتفانيهم فى خدمة المرضى، وأكد على دعمه الكامل للمستشفى فى تلبية احتياجاتها من المستلزمات الطبية والنواقص.