وكيل صحة المنوفية يبدأ عمله بجولات تفقدية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

أجرى الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية جولة تفقدية، فى بداية جولاته الأولى، بديوان عام المديرية والمرور على الإدارات المختلفة والتحدث مع العاملين والتأكيد علي دعمه الكامل للجميع في سبيل الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمرضى.

وأكد الدكتور محمد فوزي خلال جولته بإدارات المديرية على أن الجهود التي يبذلها العاملون في سبيل تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ستكون من أولويات عمل سيادته وأنه على إستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمنوفية .

وتابع فوزي العمل بإدارات المديرية الفنية المختلفة "الوقائي - العلاجي - تنظيم الأسرة - الصيدلة" كما تفقد العمل بإدارات "شئون العاملين - التفتيش المالي والإداري - الشئون الإدارية - المتابعة الإدارية - التموين الطبي" مؤكدا خلال حديثه مع العاملين بالمديرية أنه موجود لدعم الجميع في عملهم.

يذكر أن الدكتور محمد محمود فوزي، حاصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية من جامعة أسيوط عام 2010، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الصيدلية من جامعة القاهرة عام 2017، وماجستير إدارة الأعمال الحكومية من الجامعة الفرنسية - اسلسكا 2023، كما التحق بتدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الدفعة الثانية 2017 والبرنامج الرئاسي للتنفيذيين الدفعة الثانية دفعة الفريق العصار 2019 - 2020 كما حصل علي تدريب قيادة تحسين الجودة في القطاع الصحي الجايكا - اليابان 2023.

كما حصل على تدريب حوكمة الصحة والابتكار من كلية ثاندر بيرد للادارة الدولية بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وشغل فوزي عدد من المناصب منذ تولي عمله بمديرية الشئون الصحية بأسيوط كمدير إدارة الجودة في الفترة من 2019 حتى نهاية 2020 بالإضافة إلى قيامه بالاشراف على وإدارة مستشفى ابوتيج النموذجي للعزل إبان فترة جائحة كوفيد- 19 .



الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية جولة تفقدية (1)



الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية جولة تفقدية (2)



الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية جولة تفقدية (3)



الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية جولة تفقدية (4)



