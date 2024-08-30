رفع 121 حالة إشغال طريق وتحرير 94 محضر وإزالة 10 حالات تعديات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بتنفيذ 10 حالات إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف، على مساحة 425 متر، حيث قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد (بناء بدون ترخيص)، عبارة عن شدة خشبية، على مساحة 105 متر بالبهتيني، كما قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بإزالة فورية لمطب خرساني بشارع البحري منطقة البلابسة.

كما قامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع ما يقرب من 121 حالة إشغال طريق، وتحرير 94 محضرا، وفي حيِّ أول مدينة الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع 19 حالة إشغال طريق عبارة عن 3 عربات بيع مشروبات، 16 استاند حديد، بوابة حديد، فاترينة مأكولات، وذلك بنطاق طريق البلاجات، شارع البلدية، شارع النجدة، سوق السمك، شارع الأسرة، وقرية الجندول.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ مدينة الإسماعيلية برفع 62 حالة إشغال طريق وتحرير 52 محضر بنطاق شارع العشريني، شارع الغابة، نطاق مسجد الصالحين، شارع الدقهلية، وشارع شبين الكوم.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية برفع الإشغالات من نطاق الحي حيث تم إغلاق مقهى ورفع الكراسي والترابيزات بنطاق ميدان فوكس، بالإضافة إلى رفع حواجز حديدية بنطاق شارع أبوالهول، هذا إلى جانب رفع الإشغالات بأكشاك بيع المشروبات أمام المرور.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع ما يقرب من 24 إشغال طريق، وتحرير 42 محضر بنطاق ميدان الإصلاح، كوبري التل، شارع أحمد عرابي، تل البلد، عبارة عن كراسي، ترابيزات، استاندات، أقفاص بلاستيك، حواجز حديدية، بالإضافة إلى تحرير 18 محضر للسيارات لتكرار الوقوف بالشارع بغير الأماكن المخصصة وإرسالها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.