ضبط 80 طن ملح و1008 عبوة بسكويت مجهول المصدر فى حملات تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية، بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز وحصول مواطنى الإسماعيلية على نصيبهم من الدعم الذى تقدمه الدولة، بجانب مراقبة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية والمخازن، لتقديم منتج آمن للمستهلك وبجودة متميزة وبسعر مناسب.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، بتنفيذ حملات مكبرة، بمركز ومدينة أبوصوير ومدينة المستقبل؛ للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والمخازن والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه تم تنفيذ عدة حملات تموينية بالتعاون مع رئيس مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتعبئة الملح بداخله 80 طن ملح صخرى خاص بإحدى الشركات الشهيرة، يتم بيعه وإعادة تعبئته وتغليفه باسم علامة تجارية أخرى، مع تغيير تاريخ الإنتاج والصلاحية الخاص به.

كما تم ضبط 1008 عبوة بسكويت مجهول المصدر، وضبط 400قطعة شيكولاتة منتهية الصلاحية، و2162 علبة سجائر مهربة.

وفى نفس السياق تم ضبط تاجر تموينى لتصرفه فى 170زجاجة زيت تموينى مدعم و70 كيلو سكر مدعم، وتجميعه 90 كيلو سكر حر بدون وجه حق.

هذا بالإضافة لتحرير 8محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 4 محاضر لعدم وجود لافتة باللغة العربية، محضر لعدم صرف بون المخابز البلدى للمواطنين، محضرين للبيع أزيد من السعر المقرر، محضر مخازن، 12 محضر لعدم حمل شهادة صحية، 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع 4شكائر دقيق بدون وجه حق.

وتم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.