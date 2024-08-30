حملات تفتيش على الأسواق والمخابز بأسوان

أسوان- صلاح المسن

واصلت وحدة تراخيص المحال العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وقسم تفتيش الأغذية بمدينة الشئون الصحية حملاتها التفتيشية المشتركة لضبط الأسواق ومراجعة صلاحية وجودة الأغذية والسلع الأساسية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان

وقد أسفرت جهود هذه اللجان عن المرور على 13 محل تجارى حيث تم رصد بعض المخالفات بها، وتم بالتوازى غلق وتشميع مطعم بدون ترخيص لوجود لحوم مجهولة المصدر ، مع غلق وتشميع مخبز بالسوق السياحى بدون ترخيص ، وسحب 3 رخص لأنشطة منتهية المدة القانونية لها.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالمرور على المخابز البلدية لمتابعة جودة إنتاج رغيف العيش ومطابقته للمواصفات حيث تم المرور على 8 مخابز بلدية بنطاق المدينة ، وأسفرت الجهود عن تحرير 4 مخالفات تموينية مابين خبز غير مطابق للمواصفات ونقص أوزان ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بمعرفة مكتب تموين السباعية.