"حماية المستهلك" يكرم إبراهيم فتوح لدعمه منصات التواصل الاجتماعى للجهاز

استقبل رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، اليوم، بمقر الجهاز، الشاب إبراهيم فتوح، لتكريمه وتقديم الشكر له على ما بذله من مجهودات متميزة خلال الفترة الماضية من تقديم الدعم لمنصات التواصل الاجتماعى للجهاز، مما كان لها بالغ الأثر في تعزيز تواجد الجهاز على المنصات الرقمية.

وقدم رئيس جهاز حماية المستهلك، "درع الجهاز" لإبراهيم فتوح، نظير ما قام به من مجهودات للجهاز، مُؤكدًا الدور المهم والمحوري للشباب، وأن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بهم، لافتًا إلى ضرورة تعزيز الاستفادة القصوى من إمكانيات وبطاقات الشباب والاستفادة بهم في كافة المجالات.

فيما وجه "إبراهيم فتوح" الشكر والتقدير والامتنان لرئيس جهاز حماية المستهلك على هذا التكريم، الذي يُعد تجسيدًا رسميًا لاهتمام الدولة بالشباب ودعمهم والاستفادة من خبراتهم وطاقتهم.