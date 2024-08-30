اليوم السابع
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جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليات الفرقة 98 في دير البلح وخان يونس

الجمعة، 30 أغسطس 2024 12:50 م
جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليات الفرقة 98 في دير البلح وخان يونس الاحتلال الاسرائيلى - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء عمليات الفرقة 98 في دير البلح وخان يونس، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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