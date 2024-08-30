جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتيال قيادى فى حماس بغارات على مدينة جنين

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اغتيال القائد في حركة حماس وسام حازم في تبادل لإطلاق النار في مدينة جنين.

وقال في بيان، "بعد الرصد قام مستعربو حرس الحدود وبتوجيه من الشاباك بالقضاء على وسام حازم قائد شبكة حماس في جنين".

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن وسام حازم "كان ضالعًا في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة إلى جانب أعمال أخرى في منطقة الضفة الغربية"، كما أعلن الاحتلال عن قتل شخصين بقصف جوي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال ما زالت تفرض حصارا مشددا على مداخل المدينة، مع تواجد كبير للآليات العسكرية على شارع جنين- نابلس.