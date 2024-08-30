تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بالحامول بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات وبناء مخالف على الأرض الزراعية، بمركزي الحامول ودسوق، محذراَ من البناء على الأراضي الزراعية، موجها بإزالة التعديات في المعهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة عصام القصيف، من إزالة سور بالطوب الأبيض بنطاق الحلافي بمساحة 200 متر، وشدة خشبية لأعمدة خرسانية بدور أول علوي بمحطة اللحوم بكوبري 10 بمساحة 150 متر، وشدة خشبية بدور أول علوي بمحطة اللحوم بكوبرى 10 بمساحة 150 متر، وشدة خشبية بدور أرضي على أرض زراعية بمساحة 100 متر بقرية غرب تيرة، كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق، برئاسة، جمال ساطور، من تنفيذ قرارين إزالة لبناء مخالف عبارة عن بناء بالبلوك الأبيض على مساحة 30 متر، وشدة خشبية داخل الحيز العمراني بدون ترخيص بقرية سنهور المدينة.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدي للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

شدد محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.