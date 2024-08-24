أصناف جديدة من الذرة والأرز بمحطة بحوث سخا تتحمل تغيرات المناخ.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابعK 3 لايفات مباشرة بعناوين "أصناف جديدة من الذرة الشامية تتحمل التغير المناخي.. مباشر من مركز البحوث بكفر الشيخ، وأصناف جديدة من الذرة الشامية تتحمل نقص المياه وتعطي إنتاجية أكثر.. مباشر، وأصناف جديدة من الأرز تتحمل الملوحة وقلة المياه.. مباشر من مركز البحوث الزراعية بسخا، من زراعات مركز البحوث بسخا، للتعرف على الأصناف الجديدة، والتي سيتم طرحها في الأسواق، عقب اعتمادها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل، والدكتور مجدي عبد المولى، رئيس قسم الذرة، والدكتور محمد عطوه، مدير محطة بحوث سخا، والدكتور إبراهيم الجزار، والدكتور صابر صديق، مسئول قسم الأرز، ل يوم الحقل السنوي لمحصول الذرة الشامية، والأرز.

وخلال الجولة تم التعرف على أصناف جديدة من الذرة الشامية البيضاء والصفراء والحمراء، والتي تتحمل الظروف المناخية وقلة المياه، وسيتم اعتماد تلك الأصناف لجودتها ولكثرة إنتاجية الفلاح، مما يعزز مكانة مصر عالميا، فمصدر تحتل المرتبة الخامسة عالمياُ، وبتلك الأصناف يحتمل ارتقاء مصر للمركز الثالث عالمياً، كما تم تفقد الذرة الشامية المخصصة للفشار وهي صغيرة الحجم عن بقية الأصناف.

كما تفقد الوفد أصناف الأرز الجديدة، والتي تتحمل الظروف المناخية، وقلة المياه، وملوحة التربة، وتعطي انتاجية أعلى تصل ل 5 طن للفدان، وتنوعت أصناف الأرز ومنها الهجين ما بين أرز مصري وآخر أمريكي.



استعراض الأصناف الجديدة من الأرز



الأصناف الجديدة من الأرز بزراعات محطة البحوث بسخا



تفقد الأصناف الجديدة من الذرة الشامية



جانب من الذرة الشامية بمركز بحوث سخا



جانب من جولة رئيس مركز البحوث الزراعية



ذرة شامية حمراء اللون بمركز بحوث سخا



ذرة شامية صغيرة الحجم مخصصة لعمل الفشار



رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد الاصناف الجديدة من الذرة الشامية الصفراء والبيضاء



زراعات الاذرة الشامية بأراضي مركز البحوث بسخا



صنف من الأصناف الجديدة من الأرز