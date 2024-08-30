اليوم السابع
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انتعاشة فى حركة "البواخر السياحية" بمدينة أسوان خلال الصيف.. صور

الجمعة، 30 أغسطس 2024 01:00 ص
انتعاشة فى حركة "البواخر السياحية" بمدينة أسوان خلال الصيف.. صور البواخر السياحية
أسوان - عبد الله صلاح

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التقطت عدسة "اليوم السابع" صوراً من مدينة أسوان، لعدد من البواخر السياحية وهى متوقفة على المراسى السياحية استعدادا للانطلاق فى رحلة ترفيهية ثقافية بين المعالم الأثرية والسياحية فى صعيد مصر.

وتتحرك هذه البواخر السياحية التى تمثل فنادق عائمة يوم الخميس من مدينة أسوان فى طريقها إلى مدينة الأقصر، وعلى متنها الأفواج السياحية القادمين شتى دول العالم لزيارة المعالم السياحية والأثرية جنوب مصر.

وتضم محافظة أسوان، عدداً من المزارات السياحة والأثرية التى يستمتع بها السائحون الأجانب خلال تجولهم بهذه المراكب النيلية فى جولة تستغرق 3 ليال، تنطلق من مدينة أسوان حتى تصل مدينة الأقصر.

اسوان
اسوان

 

البواخر-السياحية-
البواخر-السياحية-

 

المراسى-السياحية-بأسوان
المراسى-السياحية-بأسوان

 

فنادق-عائمة
فنادق-عائمة

 

كورنيش-أسوان
كورنيش-أسوان

 

مدينة-أسوان
مدينة-أسوان

 







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