الهالات السوداء أسفل العين.. اعرفى أسبابها وطرق العلاج

كتبت مروة هريدى

تعتبر الهالات السوداء تحت العينين من المشاكل الشائعة لدى العديد من الأشخاص، فهي غالبًا ما تجعلنا نبدو متعبين وأكبر سنًا مما نحن عليه بالفعل، ويقابل أطباء الجلدية العديد من المرضى الذين يبحثون عن حلول لتقليل أو التخلص من هذه الهالات العنيدة، ورغم أن علاج الهالات السوداء قد يكون صعبًا لأسبابها مختلفة، إلا أن هناك العديد من الحلول الفعالة التي يمكن أن تساعد في تفتيح منطقة أسفل العين، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. المشاكل الصحية التي تسبب ظهور الهالات السوداء:



الحساسية

يمكن أن تؤدي ردود الفعل التحسسية إلى الالتهاب وتوسع الأوعية الدموية تحت العينين، مما يؤدي إلى تفاقم الهالات السوداء.

العامل الوراثى

بعض الناس لديهم استعداد للهالات السوداء بسبب عوامل وراثية، مثل فرط التصبغ.

الجفاف

عندما يصاب الجسم بالجفاف، يمكن أن يبدو الجلد باهتًا، مما يجعل الهالات السوداء أكثر وضوحًا.

قلة النوم

يمكن أن يتسبب التعب في ظهور الجلد شاحبًا، مما يسمح للأنسجة الداكنة والأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد بالظهور بشكل أكثر وضوحًا.

الشيخوخة

مع تقدمنا في العمر، يصبح الجلد حول العينين رقيقًا، مما يجعل الأوعية الدموية أكثر وضوحًا، ويتسبب ذلك في ظهور الهالات بشكل أوضح.

ويعتبر فهم السبب الكامن وراء الهالات السوداء هو الخطوة الأولى نحو اختيار أكثر الطرق فعالية لعلاجها، على النحو التالى:



- يعتبر اختيار نظام غذائي صحي لعلاج الهالات السوداء وفقًا لأطباء الجلدية، غنيًا بالفيتامينات والمعادن يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على بشرتك، على أن يتضمن أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضراوات، لحماية البشرة من التلف وتحسين مظهرها العام، وكذلك الأطعمة الغنية بالحديد، مثل الخضراوات الورقية واللحوم الخالية من الدهون، مفيدة بشكل خاص إذا كانت الهالات السوداء لديك مرتبطة بنقص الحديد، بالإضافة إلى ذلك، فإن تقليل تناول الملح يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ تحت العين الناتجة عن احتباس السوائل.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم، ما لا يقل عن 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

- إدارة التوتر من خلال أنشطة مثل التأمل أو ممارسة الرياضة أو اليوجا يمكن أن تساعد في تقليل ظهور الهالات السوداء، حيث يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم المشكلة من خلال التأثير على نومك وصحة بشرتك بشكل عام.

- الحماية اليومية من الشمس أمر بالغ الأهمية لمنع تفاقم مشكلة الهالات السوداء، لذلك استخدمي واقيًا من الشمس بعامل حماية 30 على الأقل وارتدي نظارات شمسية لحماية الجلد الرقيق حول عينيك من الأشعة فوق البنفسجية.

- يمكن أن يؤدي الجفاف إلى ظهور الهالات السوداء بشكل أكثر وضوحًا، لذلك من الضروري البقاء رطبًا عن طريق شرب الكثير من الماء طوال اليوم، ويمكن أن يساعد استخدام كمادات باردة أو شرائح خيار في منطقة أسفل العينين على عينيك أيضًا إلى تقليل الانتفاخ والهالات السوداء مؤقتًا عن طريق تضييق الأوعية الدموية.