علاج الانتفاخ تحت العين بطرق عدة منها الكمادات الباردة

كتبت فاطمة خليل

علاج الانتفاخ تحت العين يمكن أن يكون باتباع نصائح بسيطة، حيث إنها من المشاكل الشائعة بين كثير من الناس، وقد يؤثر مقدار النوم الذى تحصل عليه وكذلك الجفاف، على ظهور الانتفاخ تحت العين، وفى هذا التقرير نتعرف على علاج الانتفاخ تحت العين وأسبابه، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".



علاج الانتفاخ تحت العين

علاج الانتفاخ تحت العين وأسبابه

علاج الانتفاخ تحت العين يبدأ من معرفة أسبابه، وهناك العديد من العوامل التى قد تسبب لك الانتفاخ تحت العينين:

- قلة النوم يمكن أن تؤدى إلى الانتفاخ والهالات السوداء تحت العين.

- يمكن أن يتسبب الجفاف فى جعل الجلد حول عينيك مترهلًا.

- يمكن أن يؤدي احتباس السوائل - بسبب الحساسية أو الأطعمة المالحة - إلى الانتفاخ.

- يمكن أن يؤدى التهيج من مستحضرات التجميل إلى تضخم الأنسجة حول عينيك (خاصة إذا كنت لا تغسل وجهك قبل النوم).

- يؤدى التقدم فى السن إلى تقلص الضمادات الدهنية فى الوجه ما يؤدى إلى تشكل الأكياس تحت العين.

- الوراثة تجعل بعض الناس أكثر عرضة للانتفاخ تحت العين.



علاج الانتفاخ تحت العين

علاج الانتفاخ تحت العين



علاج الانتفاخ تحت العين يشمل ما يلي:

النوم الجيد

يمكن أن يساعد النوم مع رفع رأسك قليلاً على منع تراكم السوائل حول عينيك أثناء النوم.

جرب الكمادات الباردة

يمكن أن تساعد الكمادات الباردة مثل الخيار أو أكياس الشاي البارد في تقليل الانتفاخ، أكياس الشاي الأخضر لطيفة بشكل خاص لأن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تماسك الجلد حول العينين.

احرص على رطوبة الجلد تحت العين

استخدم مرطبًا يوميًا جيدًا للحفاظ على صحة البشرة.

شرب السوائل

يمكن للجفاف أن يجعل الجلد حول عينيك مترهلًا تأكد من شرب الكثير من الماء.

علاج الانتفاخ تحت العين

العلاجات الطبية للانتفاخ تحت العين

يمكن أن يعمل التقشير بالليزر على شد الجلد وتحسين ملمسه.

- يمكن لحقن البوتوكس إرخاء بعض العضلات حول العينين، لذا فهي لا تشد بقوة وتؤدي إلى ظهور خطوط ثنية وانتفاخات يمكن للبوتوكس أيضًا رفع الحاجب، ما يساعد الأشخاص الذين يعانون من انتفاخ أو تدلي الجفن العلوي.

- يمكن أن يملأ "الفيلر" التجاويف تحت العينين يمكن أن تساعد الحشوات في رفع الخد وعمل منحنى سلس ومتواصل من الجفن السفلي إلى الخد العلوي، بدلاً من البقعة المجوفة.

- عملية رأب الجفن، يقوم جراحو التجميل بإعادة توزيع الدهون حول العينين وإزالة الجلد الزائد لإزالة الانتفاخات إلى الأبد.