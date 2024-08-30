العراق: مقتل 14 إرهابيا من بينهم قيادات بداعش فى صحراء الأنبار

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة عمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، عن قتل 14 إرهابياً من بينهم قيادات بعصابات داعش الإرهابية فى صحراء الأنبار.

وقالت القيادة - فى بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم ، إنه "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة، ووفقاً لمعلومات دقيقة وعمل ميداني استمر لشهرين متواصلين لمراقبة تواجد قيادات مهمة لعصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار فى منطقة الحزيمى شرق وادي الغدف في أربع مضافات متباعدة، ومحكمة، ومخفية بعمليات تمويه عالية، إذ كان العمل الاستخباري الدقيق والعالي المستوى مستمر من قبل جهاز المخابرات العراقي، والمراقبة الفنية الأرضية، والجوية، وتسخير المصادر، وبتخطيط ومتابعة قيادة العمليات المشتركة، والتنسيق مع جهاز المخابرات منذ لحظة الاستلام، تم التوصل الى أماكن هذه المضافات والمعلومات التفصيلية الدقيقة عن هذه العناصر الإرهابية المتواجدة في المكان".

وأضافت أنه "في الساعة 400 من فجر يوم أمس الخميس، تم القيام بضربات جوية متعاقبة ومباغتة لجميع المضافات، أعقبتها عملية إنزال جوي لقطعات محمولة، وبتعاون وتنسيق استخباري وفني من التحالف الدولي، وبعد الاشتباك مع الفارين من الضربات الجوية بعدة مضافات أصبح عدد قتلى عناصر داعش الخائبة المهزومة بالصحاري والكهوف (14) إرهابياً بعضهم يرتدي أحزمة ناسفة، ويحمل رمانات يدوية".

وتابعت أن "المعلومات الاستخبارية الدقيقة تشير الى أن من بين القتلى قيادات مهمة من الصف الأول لعصابات داعش الإرهابية، مبينة أنه "تم تدمير جميع المضافات وما فيها من أسلحة وأعتدة ودعم لوجستي، وتفجير عدد من الأحزمة الناسفة تحت السيطرة، فضلاً عن السيطرة على بعض الوثائق والمستمسكات المهمة وأجهزة الاتصال".