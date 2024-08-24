القوات الجوية العراقية تدمر ثلاثة أوكار لداعش الإرهابي شرق صلاح الدين

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دمرت القوات الجوية العراقية، اليوم السبت، ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء الطوز، شرق محافظة صلاح الدين، وسط العراق.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية،أنه "من خلال معلومات دقيقة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن وبإشراف وتخطيط ومتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو بطائرات (السزنا كرفان) ضربة جوية ناجحة صباح هذا اليوم السبت، استهدفت خلالها ثلاثة أوكارا للإرهابيين في قضاء الطوز ضمن قيادة عمليات شرق صلاح الدين".



وأضاف البيان أن "الضربة الجوية أدت إلى تدمير أوكار الإرهابيين بشكل كامل وقتل من فيها"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأمنية تؤكد أن هذه المضافات كانت تستخدم لإيواء العناصر الإرهابية ومنطلق لتنفيذ العمليات التعرضية ضد القطع الأمنية والمواطنين العزل".