السودان.. الأمطار الغزيرة تدمر 3 آلاف منزل فى مخيم أبو شوك شمال إقليم دارفور

وكالات

قالت وسائل إعلام سودانية، إن الأمطار الغزيرة دمرت 3 آلاف منزل فى مخيم أبو شوك شمال إقليم دارفور، وأفادت راديو دبنقا السودانى، بأن توزيع المواد الغذائية بالمخيم توقف منذ أكثر من شهر بسبب نقص التمويل.

وأعلنت غرفة الطوارئ بمخيم أبو شوك بشمال دارفور، التى أنشأها سكان المخيم النشطاء أمس بأنهيار ما لا يقل عن 3000 منزل بالمخيم بسبب الأمطار وألفيضانات التى اجتاحت المخيم هذا الأسبوع، ويعيش المتضررون فى العراء وهم فى حاجة ماسة إلى الخيام والأقمشة المشمعة.

ويحتاج المخيم بأكمله إلى المزيد من قنوات الصرف الصحى، حيث أن برك المياه الراكدة ستسبب العديد من الأمراض بين السكان الذين يعانون من سوء التغذية.

ووصفت غرفة الطوارئ الأوضاع الإنسانية فى المخيم بأنها "كارثية"، حيث "خرج الوضع الصحى عن السيطرة".

ويعانى معظم الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية، "مع عدم وجود مستلزمات رعاية الأطفال والأدوية لكبار السن".

ودعت غرفة طوارئ فى مخيم أبو شوك "جميع منظمات الإغاثة الدولية والوطنية" إلى دعم مشاريع المطبخ الخيرى وتوفير الأدوية للناس، وخاصة النازحين، فى دارفور.