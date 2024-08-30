الرئيس الجزائرى: سنواصل الدفاع عن فلسطين وسنفتح معابر مع النيجر وليبيا

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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المتقدم لفترة رئاسية جديدة خلال انتخابات 7 سبتمبر المقبل، أن بلاده تعتبر دول جوارها (ليبيا ومالي والنيجر) دولا صديقة، وتحاول تقديم المساعدة بقدر استطاعتها، مشيرا إلى مواصلة الدفاع عن فلسطين.

جاء ذلك خلال خطاب الرئيس الجزائري الانتخابي الخميس بمدينة (جانت) بأقصى جنوب الجزائر، وذلك في إطار اليوم الـ 15 من الحملة الانتخابية للمرشحين الرئاسيين.

وأوضح أن كلمة بلاده أصبحت مسموعة دوليا ولاسيما في مجلس الأمن الدولي، وستواصل دفاعها عن فلسطين، مُتعهدا بفتح معابر مع النيجر وليبيا واستحداث مناطق حرة جديدة، لاسيما وأن بلاده اليوم إنتاجها قوي في عدة مجالات كالصناعة الدوائية والكهرومنزلية والصناعات التحويلية، ومجالات أخرى تسمح لها بالتسويق في دول الجوار.

وفي الشأن الداخلي.. أكد تبون التزامه بتوفير كل الإمكانيات لتجسيد المشاريع بمناطق الجنوب في كل المجالات، خاصة مشاريع الشباب، في حال ما إذا منحه الشعب ثقته خلال الموعد الانتخابي.

كما تعهد عبد المجيد تبون بتطوير السياحة الصحراوية بصفة عامة و"جانت" بصفة خاصة من خلال تقديم العديد من التسهيلات، مشيرا إلى أن (جانت) لديها إمكانيات معتبرة للتنمية في قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات.