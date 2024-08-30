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الإعلام المصرى تنوع ومهنية واحترام للجمهور.. غدا باليوم السابع

الجمعة، 30 أغسطس 2024 07:54 م
الإعلام المصرى تنوع ومهنية واحترام للجمهور.. غدا باليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " الإعلام المصرى تنوع ومهنية واحترام للجمهور.. القنوات الفضائية تستجيب لتوصيات المجلس الأعلى للإعلام.. ساعة ونصف الحد الأقصى لبرامج "التوك شو".

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