اليوم السابع
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الأونروا تكشف جرائم إسرائيل في حق أطفال الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الجمعة، 30 أغسطس 2024 02:03 م
الأونروا تكشف جرائم إسرائيل في حق أطفال الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر فلسطيني وسط الدمار- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، الجمعة، إن إسرائيل قتلت أكثر من 150 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف لازاريني، عبر منصة "إكس"، أن "أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تؤكد أن 150 طفلاً فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي".

وذكر أن الوكالة علقت خدماتها في العديد من مخيمات الضفة، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشدداً على أن "العملية الإسرائيلية تؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص في 4 مخيمات للاجئين شمال الضفة".







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إسرائيل

فلسطين

الضفة الغربية

غزة

7 أكتوبر




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