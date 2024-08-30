إيطاليا تزود الصومال بطائرات هليكوبتر من طراز بيل 412 إى بى إكس

وكالات

قدمت الحكومة الإيطالية رسميا شحنة من 4 طائرات هليكوبتر من طراز بيل 412 إى بى إكس إلى الصومال ، وهو ما يمثل أكبر عملية تسليم منذ رفع حظر الأسلحة على البلاد.

وقد تم تسليم الطائرات الهليكوبتر التى تبلغ قيمتها 16 مليون دولار، وستستخدم هذه الطائرات الهليكوبتر فى القتال ضد حركة الشباب الإرهابية، بحسب ما أورده موقع "ميليترى أفريكا".

وهذه الطائرات من طراز بيل 412 هى أحدث دفعة تتلقاها الصومال فى الآونة الأخيرة من أطراف دولية وفى يوليو من العام الماضي، تسلمت الصومال اثنتين من هذا النوع، فى حين تنتظر ثلاث طائرات أخرى.

وتشتهر طائرة بيل 412 المروحية بمحركين، بتنوعها وموثوقيتها، مما يجعلها مثالية لتطبيقات مختلفة مثل نقل القوات والإخلاء الطبى وعمليات البحث والإنقاذ، ويضمن تصميمها القوى الأداء الأمثل حتى فى الظروف الصعبة فى الصومال.

ويمثل تقديم طائرات هليكوبتر بيل 412 تعزيزًا كبيرًا لمبادرات الحكومة الصومالية لمكافحة التمرد، وستتيح هذه المروحيات نشر القوات والإمدادات بسرعة فى المناطق النائية وتسهيل عمليات الإجلاء الطبى للأفراد المصابين.

ولا تزال الحكومة الصومالية تواجه عددًا من التحديات، لكنها تحرز تقدمًا فى حربها ضد حركة الشباب ويشكل وصول مروحيات بيل 412 دفعة كبيرة لجهود الحكومة.