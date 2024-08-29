مجلس الوزراء الصومالى يصادق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الاقتصادى مع الصين

وكالات

صادق مجلس الوزاء فى الصومال خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الخميس، برئاسة نائب رئيس الوزراء السيد صالح أحمد جامع، على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الاقتصادى والتنمية بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية الصين الشعبية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصومال.

كما وافق المجلس خلال الاجتماع على المقترح وزارة الداخلية والفيدرالية والمصالحة بتعيين نائب مدير الوكالة العامة للهوية والتسجيل، السيد عبد الرحمن سعيد أحمد.

من جهة أخرى، عُرض على اجتماع مجلس الوزراء تقارير مختلفة تتعلق بالأمن وعملية إصدار رخص القيادة وتنفيذ ضريبة المبيعات، والتي أصدر المجلس مؤخراً قراراً بتنفيذها.