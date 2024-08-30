إقبال كبير على شواطئ مصيف بلطيم الـ6 وتوفير كافة الخدمات.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وتوافدت أعداد كبيرة؛ للاستمتاع بشواطئ المدينة الـ6، فى ظل تواجد 110 منقذ منتشرين بطول الشواطئ، وتوفير كافة الخدمات بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، كما شهد المصيف، أعمال تطوير وزيادة المساحات الخضراء، وزراعة النجيل بالجزر.

وحرص المواطنون على الاستمتاع بطبيعة مصيف بلطيم الخلابة، وصفاء مياه البحر، وصوت أمواجه، هربًا من ارتفاع درجة حرارة الجو، ما أدى إلى زيادة نسبة الإشغالات بالشقق والفنادق المصيفية، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

ومن جانبه، أكد هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار توفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين، مع تشديده على أهمية الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ لضمان سلامتهم.

وكلف اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الدورية لجميع الشواطئ والإنذار المبكر، والتأهب لأى تغيرات مناخية، قد تؤثر على سلامة المصطافين، وإصدار التحذيرات المبكرة للمصطافين فى حال وجود أى مخاطر، مع تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على جميع الشواطئ.



استعدادات قوارب الإنقاذ النهري لإنقاذ المتعرضين للغرق



اقبال على مصيف بلطيم بكفر الشيخ



دهان التلتوارات



زحام بشواطئ مصيف بلطيم



غسل الأرصفة



متابعة رجال الإنقاذ للمصيفين بمصيف بلطيم