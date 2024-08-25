تطوير وتجميل مدينتى مصيف بلطيم والبرلس فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدينتا مصيف بلطيم والبرلس بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطوير وتجميل غير مسبوقة، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وسليم أبو شريف، رئيس مدينة البرلس.

‏وتابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال صيانة وتجميل ميدان مستشفى برج البرلس المركزي، وطلاء البلدورات والأرصفة بعدد من شوارع برج البرلس بالمشاركة المجتمعية، ضمن رؤية شاملة لتطوير المحافظة، بهدف تحسين حياة المواطنين، مكلفاً باستمرار أعمال النظافة والتجميل بجميع مراكز ومدن المحافظة، للارتقاء بالشكل الحضاري للمحافظة، لافتًا أن هذه الأعمال جزء من خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة في القرى والمدن، بهدف تحسين مظهرها، لتعزيز مقومات التنمية في المحافظة.

كما تشهد مدينة مصيف بلطيم، أعمال تطوير من رصف عدد من الشوارع، وزراعة الأشجار، وزيادة الرقعة الزراعية، بالميادين، وبجوار الأرصفة، وكنس الطرق ودهان البلدورات بطرق الجزر الوسطى، ومدخل المدينة؛ يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

كما شهد مصيف بلطيم، إنشاء مشايات الشواطئ الواصلة من الكورنيش للشاطئ، والتي تساعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول للشواطئ، إضافة لتجهيز مكان مخصص لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للاستمتاع بالشاطئ بكل سهولة، كما جرى توفير بيتش باجي لنقل اخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن للشاطئ مجانا بدون أي مقابل، كما سيتم تجهيزة بعمل مشاية تستوعب كرسي متحرك وساند من الجانبين ولافتات إرشادية للمكان .

جدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.



جانب من تطوير مدينة البرلس



تجميل مصيف بلطيم



جانب من أعمال التطوير بمدينة مصيف بلطيم



تجميل مدينة البرلس