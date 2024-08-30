أوقاف بنى سويف تفتتح مسجد جديد بقرية طحا بوش

بنى سويف هانى فتحى

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف اليوم الجمعة مسجد جديد بإدارة أوقاف ناصر ، شمال المحافظة بعد إحلاله وتجديده.

وتفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف ، بحضور رئيس مدينة ناصر ، مسجد حلو بعزبة حلو التابعة لقرية طحا بوش بمركز ناصر شمال المحافظة بعد إحلال وتجديد المسجد ضمن خطة وزارة الأوقاف.

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح اليوم الجمعة القادمة 7 مساجد ، في إطار خطتها لـ إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، منها 5 مساجد جديدة، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 135 مسجدًا، منها 108 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و27 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12216 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و 94 مليون جنيه.