أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية بمساجد الجمرك

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، قافلة دعوية اليوم بمساجد إدارة أوقاف الجمرك تحت عنوان " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف" بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية و الشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الالكترونية الشيخ الأنصاري عمارة مدير إدارة أوقاف الجمرك.



انطلقت القافلة من مسجد رمضان شحاته بعد عقد مقرأة قرآنية الائمة ومجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

جدير بالذكر أنّ وكيل اوقاف الإسكندرية قام بجولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف الجمرك و وسط لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة لها والتأكد من اعداد المساجد وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن.



