اليوم السابع
Ads
السبت، 03 أغسطس 2024 04:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

5070 طالبا وطالبة أدوا اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

السبت، 03 أغسطس 2024 03:52 م
5070 طالبا وطالبة أدوا اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان اختبارات القدرات
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خضع اليوم 851 طالبًا وطالبة لاختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات حتى الآن إلى 5070 طالبًا وطالبة.

وتشمل اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية اختبارًا مهاريًا مدته 150 دقيقة، ويتضمن سؤالين في الرسم والتصميم الابتكاري. ويشترط للنجاح حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي الدرجات.

ويتطلب على الطالب إحضار بعض الأدوات أثناء تأدية الاختبار وهى أقلام الرصاص وممحاة، مسطرة 50 سم، أقلام الفلوماستر وألوان خشبية، أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).







اختبارات القدرات 2024

اختبار القدرات

تسجيل اختبارات القدرات

موقع اختبارات القدرات

قدرات

تقديم اختبارات القدرات

اختبار القدرات 2024

اختبارات القدرات تربية رياضية

اختبارات القدرات للكليات

موقع تسجيل اختبارات القدرات

تسجيل اختبار القدرات

امتحان القدرات 2024

مواعيد اختبارات القدرات

اختبارات القدرات جامعة الازهر

اختبارات القدرات فنون تطبيقية

موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2024

حجز اختبارات القدرات

التنسيق

التنسيق 2024

موقع التنسيق

التنسيق الالكتروني

مكتب التنسيق

موقع التنسيق الالكتروني

القدرات

نتيجة التنسيق

اختبار القدرات فنون جميلة

موعد اختبار قدرات فنون جميله

نتيجة اختبار القدرات




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة