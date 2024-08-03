5070 طالبا وطالبة أدوا اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

كتب ـ محمد صبحى

خضع اليوم 851 طالبًا وطالبة لاختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات حتى الآن إلى 5070 طالبًا وطالبة.

وتشمل اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية اختبارًا مهاريًا مدته 150 دقيقة، ويتضمن سؤالين في الرسم والتصميم الابتكاري. ويشترط للنجاح حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي الدرجات.

ويتطلب على الطالب إحضار بعض الأدوات أثناء تأدية الاختبار وهى أقلام الرصاص وممحاة، مسطرة 50 سم، أقلام الفلوماستر وألوان خشبية، أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).