اليوم السابع
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جامعة حلوان: أداء 766 لاختبارات القدرات بكلية التربية الفنية و120 بالتربية الموسيقية

السبت، 03 أغسطس 2024 03:40 م
جامعة حلوان: أداء 766 لاختبارات القدرات بكلية التربية الفنية و120 بالتربية الموسيقية الدكتور السيد قنديل
محمد صبحى

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استقبلت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان اليوم 151 طالبًا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات للعام الدراسي الجديد. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات حتى اليوم إلى 766 طالب وطالبة.

وتشمل الاختبارات مجالي الرسم التعبيري والتصميم الزخرفي، وتستمر لمدة 150 دقيقة، وينقسم إلى قسمين: الرسم بـ60 درجة، والتصميم الابتكاري بـ40 درجة. يهدف سؤال الرسم إلى قياس قدرة الطالب على التعبير الفني عن موضوعات متنوعة مثل المشاريع القومية والأحداث الجارية وجمال الطبيعة المصرية. أما سؤال التصميم الابتكاري فيقيس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والعناصر الفنية في تصميمات مختلفة كالملصقات وأغلفة الكتب.

ويشترط للنجاح حصول الطالب على 60% من إجمالي درجات الاختبارين.

"194 طالبًا يخضعون لاختبارات القدرات في كلية التربية الموسيقية"

وفى سياق متصل استقبلت كلية التربية الموسيقية اليوم 43 طالبًا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات الخاصة بها. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين خضعوا لاختبارات القدرات بالكلية إلى 194 طالبًا وطالبة.

وتشمل اختبارات القدرات عدة جوانب منها الاختبار المهاري المقابلة الشخصية بدرجة إجمالية ١٠٠ درجة والغناء الحر والنطق الصحيح والجانب اللحني حيث يؤدي الطالب ٤ نماذج لحنية والجانب الإيقاعي مع أداء ٤ نماذج إيقاعية

يستغرق اختبار كل طالب حوالي ١٥ دقيقة ويشترط للنجاح حصول الطالب على نسبة ٦٠٪ من إجمالي درجات جميع الاختبارات







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