3 فرق من جامعة سوهاج تشارك فى دورى مصر لريادة الأعمال

سوهاج ـ محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، عن مشاركة مكاتب التايكو بالجامعة بعدد ثلاث فرق ريادية فى مسابقة ( دورى مصر لريادة الأعمال)، والذى ينظم سنوياً على مستوى الجامعات المصرية، وذلك لتشجيع الطلاب على الابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة صرح بذلك أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج.



وأضاف النعماني، أن ريادة الأعمال تمثل داعما أساسيا يساهم فى نهضة الدولة، مشيداً بالدور الذي تقدمه مكاتب التايكو بالجامعة فى دعم ومساندة المبتكرين. وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بالمبدعين والمبتكرين من رواد الأعمال.



وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن نوادى ريادة الأعمال بمكاتب التايكو بالجامعة تقدم برامج تدريبية متنوعة بين تدريبات علمية وعملية ومهنية، وفقاً للمعاير الدولية لريادة الأعمال بداية من مرحلة توليد الفكرة حتى امتلاك خطة مشروع متكاملة، مضيفاً أنه يتم منح الأفكار الريادية الابتكارية مبالغ مالية لتنفيذ نماذج أولية لمشاريعهم المبتكرة.

وأشار الدكتور معتز عطا مدير مكاتب التايكو، إلي أن هذه الفرق من الشركات الناشئة هى نتاج تنفيذ 7 معسكرات لتوليد الأفكار وريادة الأعمال بالجامعة، خلال فترة الثمانى أشهر الماضية، والتى شارك فيها طلاب الجامعة والخريجين من كلياتها المختلفة بما يقارب من عدد 1200 طالب وطالبة، حيث تمت المنافسة بينهم فى عدة معسكرات، موضحاً انه حصلت هذه الفرق الثلاثة على المراكز الأولى بالمعسكرات، وتأهلت للمشاركة فى هذه المسابقة الكبرى على مستوى مصر.