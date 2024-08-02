تدريب طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بسوهاج بشركة صيانة وخدمات السكك الحديدية

سوهاج محمود مقبول

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج دورة تدريبية لطلاب برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية، و ذلك بالشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية "إيرماس" إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، وذلك لإعداد خريج على درجة عالية من الكفاءة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي أن التدريب يأتي في إطار ربط المقررات الدراسية و الدراسة النظرية بالتدريب العلمي، لافتاً إلي أن التدريب العملي ساهم بشكل إيجابي في رفع قدرة وكفاءة الطلاب الملتحقين بشعبة كهرباء واليكترونيات السكك الحديدية، وذلك ببرنامج تكنولوجيا السكك الحديدية، حيث تعد تلك البرامج من التخصصات الحديثة والمتميزة، والتي تواكب احتياجات سوق العمل.



وقال الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية انه شارك بالتدريب 20 طالب وطالبه بالمستوي الثاني شعبة كهرباء واليكترونيات السكك الحديدية بالبرنامج، حيث استمرت فتره التدريب لمده 15 يوماً، لاكتساب الخبرات والمبادئ الاساسية والمهارات في هذا المجال.



وأوضح الدكتور مؤيد محمد منسق البرنامج ان التدريب تم داخل مجموعة مختلفه من الورش مثل ورشة التوربينات وورشة البورينج، كما اشتمل البرنامج أيضا التدريب علي كهرباء الجرارات القاطرة مثل الهنشل والكندي، الي جانب التدريب في ورشة كهرباء الديزل.





جدير بالذكر ان شركة إيرماس من الشركات التابعة لهيئة السكة الحديد والمتخصصة فى صيانة وعمرة أسطول الجرارات، وتحتوي على أكبر الورش الرئيسية المتخصصة في عمرة وصيانة وإعادة تأهيل جميع أنواع جرارات القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية بالهيئة.



التدريب العملى للطلاب



الطلاب أثناء التدريب النظرى



جرار يتم الشرح عليه



طلاب هندسة سوهاج